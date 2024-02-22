У РФ уночі працювала ППО. У Міноборони заявили, що збили ракету та БПЛА

Сьогодні, 22 лютого, у Російській Федерації вкотре працювала протиповітряна оборона. Зокрема, в Міністерстві оборони повідомили, що збили одну ракету та дрон.



В оборонному відомстві РФ звинувачують в «атаці» Україну, зазначивши, що «вночі припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку безпілотним літальним апаратом та переобладнаною для ураження наземних цілей зенітною ракетою С-200 по об'єктах на території Російської Федерації».



Крім того, дрон був нібито збитий над Брянською областю, а ракета над територією Ростовської області.

Нагадаємо, бійці ЗСУ за допомогою дронів лише за один день знищили склад російської техніки, яку окупанти стягнули для наступу на півдні. Зокрема, супротивник залишився без рідкісної бойової броньованої машини «Термінатор».