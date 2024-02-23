Преодолели около 20 километров. Пограничник рассказал, как с побратимами выходил из Авдеевки

Украинские военные 17 февраля вынужденно отошли от Авдеевки после жестоких боев с оккупантами. Пограничник Дмитрий в интервью рассказал о последней операции в этом городе. Об этом сообщают в пресс-службе ГНСУ.



Как отмечается, Дмитрий был старшим одной из групп при выходе из города. Их «маршрут» проходил через развалины и сопровождался постоянными вражескими сбросами. В общей сложности, чтобы добраться до места назначения, группа Дмитрия преодолела около 20 километров.



«Сдерживая наступление врага вместе с другими силовыми структурами, мы получили приказ на отступление из Авдеевки. Как до сих пор я помню, мы находились в районе 14-этажки, в подвале. У нас было буквально до 5 минут, на карте мы пересмотрели маршрут нашего отступления», — отметил он.



По его словам, из Авдеевки двигались малыми группами по три-четыре человека, пришлось уходить по полям.



«Помню случай, когда ты просто падаешь, поднимаешь лицо, а перед тобой лежит противотанковая мина. И кричишь ребятам: «Стой!». Поворачиваешь голову налево-направо, и наблюдаешь, что все поле заминировано минами», — рассказывает военный.



Пограничник отметил, что во время отхода вся местность была в зарослях, именно это истощало все силы.



«Времени думать тогда не было. Мы быстро двигались, чтобы сохранить себя и свое здоровье», — резюмировал он.



Ранее мы писали, что украинский пограничник «Хаски» рассказал, как стрелял из гранатомета по российским оккупантам на расстоянии трех метров. Это произошло во время боев за Авдеевку.