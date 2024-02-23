Подолали близько 20 кілометрів. Прикордонник розповів, як з побратимами виходив з Авдіївки

Українські військові 17 лютого вимушено відійшли від Авдіївки після жорстких боїв з окупантами. Прикордонник Дмитро в інтерв’ю розповів про останню операцію в цьому місті. Про це повідомляють у пресслужбі ДПСУ.



Як зазначається, Дмитро був старшим однієї з груп під час виходу з міста. Їх «маршрут» пролягав через розвалини та супроводжувався постійними ворожими скидами.. Загалом, щоб дістатися до місця призначення, група Дмитра подолала близько 20 кілометрів.



«Стримувавши наступ ворога спільно з іншими силовими структурами, ми отримали наказ на відступ з Авдіївки. Як досі я пам'ятаю, ми знаходились в районі 14-поверхівки, в підвалі. В нас було буквально до 5 хвилин, на карті ми передивилися маршрут нашого відступу», — зазначив він.



За його словами, з Авдіївки рухалися малими групами по три-чотири людини, довелося йти полями.



«Пам'ятаю випадок, коли ти просто падаєш, підіймаєш обличчя, а перед тобою лежить противотанкова міна. І кричиш хлопцям: «Стій!». Повертаєш голову наліво-направо, і спостерігаєш, що все поле заміноване мінами», — розповідає військовий.



Прикордонник зазначив, що під час відходу вся місцевість була у заростях, саме це виснажувало всі сили.



«Часу думати тоді не було. Ми рухались швидко, щоб зберегти себе та своє здоров’я», — резюмував він.



Раніше ми писали, що український прикордонник «Хаскі» розповів , як стріляв із гранатомета російськими окупантами на відстані трьох метрів. Це сталося під час боїв за Авдіївку.