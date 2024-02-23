Курскую область РФ снова атаковали дроны

В Курской области РФ сегодня утром, 23 февраля, произошла очередная атака дронов. В Министерстве обороны рассказали, что над регионом якобы сбили два БПЛА.



В оборонном ведомстве РФ отметили, что около 10:20 «пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации».



«Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области», — говорится в сообщении.



Напомним, в Российской Федерации в очередной раз работала противовоздушная оборона. В частности, в Министерстве обороны сообщили, что сбили одну ракету и дрон.