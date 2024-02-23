Курську область РФ знову атакували дрони

У Курській області РФ сьогодні вранці, 23 лютого, відбулася чергова атака дронів. У Міністерстві оборони розповіли, що над регіоном нібито збили два БПЛА.



В оборонному відомстві РФ зазначили, що близько 10:20 «припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації».



«Дежурними засобами ППО два безпілотні літальні апарати знищено над територією Курської області», — йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, в Російській Федерації вкотре працювала протиповітряна оборона. Зокрема, в Міністерстві оборони повідомили, що збили одну ракету та дрон.