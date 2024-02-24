Украина подписала соглашения о гарантиях безопасности с Италией и Канадой

Джастин Трюдо и Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента Украины

Украина сегодня, 24 февраля, подписала соглашения о гарантиях безопасности с Италией и Канадой. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил во время совместной пресс-конференции в Киеве с премьер-министрами этих стран Джорджей Мелони и Джастином Трюдо.



«Сегодня с Италией и Канадой мы заключили двусторонние соглашения о безопасности. То есть в день второй годовщины полномасштабного вторжения России в Украину мы вновь доказываем, что, несмотря на все трудности и вызовы, страна будет только сильнее и всегда будет вместе со своими партнерами в свободном мире», — заявил глава государства.



Соглашение между Украиной и Италией закрепляет долгосрочные обязательства Италии в области военной и финансовой помощи, определяя приоритеты сотрудничества в военных и невоенных сферах, включая политическую, финансовую, гуманитарную поддержку и реформы.



Италия обеспечит неотложные потребности Украины в безопасности, продлив на 2024 год законодательство для военной поддержки и обещая помощь на десять лет, включая вклад в миссию ЕС по военной помощи и подготовку военных. Также Италия поддержит Одессу и область в восстановлении и реформах, сотрудничая в санкциях против РФ и поддерживая членство Украины в НАТО, включая 24-часовой механизм экстренного реагирования на агрессию. Соглашение действует десять лет с возможностью пересмотра при вступлении Украины в НАТО.

Джорджа Мелони и Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента Украины

Соглашение между Украиной и Канадой включает обязательства Канады по предоставлению Украине всесторонней помощи для защиты территориальной целостности, восстановления экономики и защиты граждан, поддержки в предотвращении агрессии со стороны РФ и интеграции Украины в евроатлантические структуры. В 2024 году Канада выделит Украине более 3 млрд канадских долларов в виде макроэкономической и военной поддержки, обещая дальнейшую помощь на протяжении 10 лет действия соглашения. В случае возобновления агрессии России, страны проведут срочные консультации для определения ответных мер, включая возможное взаимодействие с другими государствами. Канада обязуется предоставить Украине необходимую помощь в соответствии с международным правом, включая экономические санкции против России. Соглашение также предусматривает усиление сотрудничества в оборонно-промышленной сфере, разведке, кибербезопасности, борьбе с дезинформацией, разминировании и восстановлении послевоенной экономики Украины.



Всего Украиной было подписано уже шесть соглашений о безопасности: с Великобританией, Канадой, Италией, Германией, Данией и Францией.