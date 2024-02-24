Україна підписала угоди про гарантії безпеки з Італією та Канадою

Джастін Трюдо та Володимир Зеленський. Фото: пресслужба президента України

Україна сьогодні, 24 лютого, підписала угоди про гарантії безпеки з Італією та Канадою. Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час спільної пресконференції у Києві з прем'єр-міністрами цих країн Джорджем Мелоні та Джастіном Трюдо.



«Сьогодні з Італією та Канадою ми уклали двосторонні угоди про безпеку. Тобто в день другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну ми знову доводимо, що, незважаючи на всі труднощі та виклики, країна буде лише сильнішою і завжди буде разом зі своїми партнерами у вільному світі», — заявив глава держави.



Угода між Україною та Італією закріплює довгострокові зобов'язання Італії у сфері військової та фінансової допомоги, визначаючи пріоритети співпраці у військових та невійськових сферах, включаючи політичну, фінансову, гуманітарну підтримку та реформи.



Італія забезпечить нагальні потреби України в безпеці, продовживши на 2024 рік законодавство для військової підтримки та обіцяючи допомогу на десять років, включаючи внесок у місію ЄС з військової допомоги та підготовку військових. Також Італія підтримає Одесу та область у відновленні та реформах, співпрацюючи у санкціях проти РФ та підтримуючи членство України в НАТО, включаючи 24-годинний механізм екстреного реагування на агресію. Угода діє десять років з можливістю перегляду під час вступу України до НАТО.

Джорджа Мелоні та Володимир Зеленський. Фото: пресслужба президента України

Угода між Україною та Канадою включає зобов'язання Канади щодо надання Україні всебічної допомоги для захисту територіальної цілісності, відновлення економіки та захисту громадян, підтримки у запобіганні агресії з боку РФ та інтеграції України до євроатлантичних структур. 2024 року Канада виділить Україні понад 3 млрд канадських доларів у вигляді макроекономічної та військової підтримки, обіцяючи подальшу допомогу протягом 10 років дії угоди. У разі відновлення агресії Росії, країни проведуть термінові консультації для визначення заходів у відповідь, включаючи можливу взаємодію з іншими державами. Канада зобов'язується надати Україні необхідну допомогу відповідно до міжнародного права, включаючи економічні санкції проти Росії. Угода також передбачає посилення співробітництва в оборонно-промисловій сфері, розвідці, кібербезпеці, боротьбі з дезінформацією, розмінуванні та відновленні повоєнної економіки України.



Усього Україною було підписано вже шість угод про безпеку: із Великобританією, Канадою, Італією, Німеччиною, Данією та Францією.