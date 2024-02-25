Сырский и Умеров посетили командные пункты и подразделений на передовой. Фото: Александра Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров 25 февраля отправились на передовые командные пункты воинских частей и и подразделений в районе ведения боевых действий. Об этом сообщил Сырский в Telegram.



По его словам, россияне регулярно штурмуют позиции украинских войск. По многим направлениям обстановка сложна и требует постоянного контроля.

«В ходе визита мы подробно проанализировали текущую ситуацию и обсудили необходимые дальнейшие шаги, в первую очередь защиты войск от дронов и ударов с воздуха КАБами, а также усиление отдельных участков фронта. Также мы пообщались с командирами бригад и отдельных батальонов по делу на местах. Проанализировали возникающие в бригадах проблемы», — заявил он.



Сырский отметил важность координации и надлежащего оперативного взаимодействия всех Сил обороны.



Кроме того, для улучшения боеспособности, устойчивости и управления подразделениями были приняты несколько решений.



Напомним, российские военные 24 февраля объявили о захвате поселка Ласточкино в Донецкой области. Соответствующее видеообращение оккупанты выложили в сети.