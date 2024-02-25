Сирський та Умєров відвідали командні пункти та підрозділи на передовій. Фото: Олександра Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та міністр оборони Рустем Умєров 25 лютого вирушили на передові командні пункти військових частин та підрозділів у районі ведення бойових дій. Про це повідомив Сирський у Telegram.



За його словами, росіяни регулярно штурмують позиції українських військ. За багатьма напрямами обстановка складна і потребує постійного контролю.

«Під час візиту ми докладно проаналізували поточну ситуацію та обговорили необхідні подальші кроки, насамперед захисту військ від дронів та ударів з повітря КАБами, а також посилення окремих ділянок фронту. Також ми поспілкувалися з командирами бригад та окремих батальйонів у справі на місцях. Проаналізували проблеми, що виникають у бригадах», — заявив він.



Сирський наголосив на важливості координації та належної оперативної взаємодії всіх Сил оборони.



Крім того, для покращення боєздатності, стійкості та управління підрозділами було прийнято декілька важливих рішень.



Нагадаємо, російські військові 24 лютого оголосили про захоплення селища Ласточкине на Донеччині. Відповідний відеозворот окупанти виклали у мережі.