Россия удерживает в плену 28 тысяч украинцев — Лубинец

В российском плену находятся 28 тысяч граждан Украины. Предлагается создать коалицию для возвращения гражданских. Об этом сообщил омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец во время форума "Украина. Год 2024".

«По нашим неофициальным данным, примерно 28 тысяч граждан Украины находятся в российских застенках. Журналисты, представители местного самоуправления, церквей, международные представители. Три официальных представителя ОБСЕ были задержаны в Донецкой и Луганской области, и мы уже несколько лет не можем их освободить. И все это время Россия является членом ОБСЕ», — сказал уполномоченный.

Лубинец объяснил, что обменивать гражданских на гражданских запрещено международным правом. Поэтому Украина ищет новые подходы и страны, которые могут присоединиться к процессу возвращения гражданских заложников.

«По состоянию на данный момент могу сказать, что последняя поездка в Катар неделю назад, на встрече с премьером прозвучало, что они готовы попробовать свои усилия для возвращения гражданских заложников. Нам нужно создать международную коалицию по возвращению гражданских заложников», — подчеркнул омбудсмен.

Напомним, Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в Международный комитет Красного Креста и ООН для выяснения все обстоятельств по поводу недавнего расстрела украинских военнослужащих со стороны оккупантов в Авдеевке Донецкой области.