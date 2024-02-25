Росія утримує в полоні 28 тисяч українців — Лубінець

У російському полоні перебувають 28 тисяч громадян України. Пропонується створити коаліцію для повернення цивільних. Про це повідомив омбудсмен із прав людини Дмитро Лубінець під час форуму "Україна. Рік 2024".

«За нашими неофіційними даними, приблизно 28 тисяч громадян України перебувають у російських катівнях. Журналісти, представники місцевого самоврядування, церкви, міжнародні представники. Трьох офіційних представників ОБСЄ було затримано в Донецькій та Луганській області, і ми вже кілька років не можемо їх звільнити. І весь цей час Росія є членом ОБСЄ», — сказав уповноважений.

Лубінець пояснив, що обмінювати цивільних на цивільних заборонено міжнародним правом. Тому Україна шукає нові підходи та країни, які можуть приєднатися до процесу повернення громадянських заручників.

«Станом на даний момент можу сказати, що остання поїздка до Катару тиждень тому, на зустрічі з прем'єром прозвучало, що вони готові спробувати свої зусилля для повернення цивільних заручників. Нам потрібно створити міжнародну коаліцію щодо повернення цивільних заручників», — наголосив омбудсмен.

Нагадаємо, Уповноважений з прав людини Дмитро Лубинець звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН для з'ясування всіх обставин щодо нещодавнього розстрілу українських військовослужбовців з боку окупантів в Авдіївці Донецької області.