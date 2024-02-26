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В Дружковском горводоканале сообщили, как будет подаваться вода в течение ближайшей недели

26 февраля 2024, 12:33

В Дружковском горводоканале сообщили, как будет подаваться вода в течение ближайшей недели

В понедельник утром, 26 февраля, Дружковское производственное управление водно-канализационного хозяйства сообщило, что в связи с ремонтными работами на водопроводе с 9:00 сокращена подача воды на Дружковку — ориентировочно, на неделю.

Позже глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил, что в Дружковке, Краматорске, Славянске и Константиновке подача воды будет временно сокращена на четверть.

«Один из магистральных водопроводов получил многочисленные повреждения в результате российских обстрелов и имеет большие потери воды. Специалисты должны устранить проблемы как минимум в двенадцати местах, поэтому сегодня с 11 утра работа этого водопровода остановлена», — написал он днем 26 февраля.

По заявлению главы ОВА, в работе остается другой водопровод, который способен поддерживать водоснабжение на высоком уровне, но не в полном объеме.

По предварительным оценкам, работы продлятся около недели. 

Корреспондент «Новостей Донбасса» обратился в Дружковское производственное управление водно-канализационного хозяйства (ПУВКХ) с просьбой прокомментировать ситуацию и рассказать о том, как будет подаваться вода в ближайшую неделю.

В ПУВКХ сообщили, что воду потребители будут получать по графику, ориентировочно, с 6:00 до 10:00 и с 18:00 до 22:00. В водоканале также отметили, что в связи с серьезностью повреждений на магистральном водопроводе в графике возможны некоторые изменения, поэтому призвали жителей громады иметь дома запас воды.

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