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У Дружківському міськводоканалі повідомили, як подаватиметься вода протягом найближчого тижня

26 лютого 2024, 12:33

У Дружківському міськводоканалі повідомили, як подаватиметься вода протягом найближчого тижня

У понеділок вранці, 26 лютого, Дружківське виробниче управління водно-каналізаційного господарства (ВУВКГ) повідомило , що у зв'язку з ремонтними роботами на водопроводі з 9:00 скорочено подачу води на Дружківку — орієнтовно, на тиждень.

Пізніше голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив , що у Дружківці, Краматорську, Слов'янську та Костянтинівці подачу води буде тимчасово скорочено на чверть.

«Один із магістральних водопроводів отримав численні пошкодження внаслідок російських обстрілів та має великі втрати води. Фахівці мають усунути проблеми як мінімум у дванадцяти місцях, тому сьогодні з 11-ї ранку роботу цього водопроводу зупинено», — написав він вдень 26 лютого.

За заявою глави ОВА, у роботі залишається інший водопровід, який здатний підтримувати водопостачання на високому рівні, але не в повному обсязі.

За попередніми оцінками, роботи триватимуть близько тижня.

Кореспондент «Новин Донбасу» звернувся до Дружківського виробничого управління водно-каналізаційного господарства з проханням прокоментувати ситуацію та розповісти про те, як подаватиметься вода у найближчий тиждень.

У ВУВКГ повідомили, що воду споживачі отримуватимуть за графіком, орієнтовно, з 6:00 до 10:00 та з 18:00 до 22:00. У водоканалі також зазначили, що у зв'язку із серйозністю пошкоджень на магістральному водопроводі у графіку можливі деякі зміни, тому закликали мешканців громади мати вдома запас води.

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