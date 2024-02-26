В Дружковке и Константиновке отсутствует связь и интернет: в пресс-службе Vodafone назвали причину

В некоторых населенных пунктах Донецкой области сегодня, 26 февраля, проблемы с мобильной связью и интернетом. В пресс-службе мобильного оператора «Vodafone-Украина «Новостям Донбасса» рассказали, что это произошло из-за обрыва волоконно-оптической линии связи.



«Существуют трудности, связанные с обрывом ВОЛС (волоконно-оптическая линия связи — ред.). Наша бригада выехала, в настоящее время проводятся ремонтные работы», — говорится в сообщении.



В пресс-службе добавили, что не знают точно, когда восстановится связь.



Ранее мы писали, что жители Дружковки и Константиновки в Донецкой области сообщают о проблемах с мобильной связью и доступом к интернету. Пользователи местных телеграм-каналов жалуются, что не могут никуда дозвониться, хотя шкала уровня сигнала соответствует норме. Больше всего жалоб на отсутствие связи от абонентов мобильных операторов Vodafone и «Киевстар».