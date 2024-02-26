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У Дружківці та Костянтинівці відсутній зв'язок та інтернет: у пресслужбі Vodafone назвали причину

26 лютого 2024, 17:09

У Дружківці та Костянтинівці відсутній зв'язок та інтернет: у пресслужбі Vodafone назвали причину

В деяких населених пунктах Донеччини сьогодні, 26 лютого, проблеми з мобільним зв’язком та Інтернетом. В пресслужбі мобільного оператора «Vodafone-Україна» «Новинам Донбасу» повідомили, що це сталося через обрив волоконно-оптичної лінії зв'язку.

«Є складнощі зі зв’язком, пов’язані з обривом ВОЛЗ (волоконно-оптична лінія зв'язку — ред.), наша ремонтна бригада виїхала, наразі тривають ремонтні роботи», — зазнається у повідомленні.

У пресслужбі додали, що точно не знають, коли відновиться зв`язок.

Раніше ми писали, що мешканці Дружківки та Костянтинівки Донецької області повідомляють про проблеми з мобільним зв'язком та доступом до інтернету. Користувачі місцевих телеграм каналів скаржаться, що не можуть нікуди додзвонитися, хоча шкала рівня сигналу відповідає нормі. Найбільше скарг на відсутність зв'язку від абонентів мобільних операторів Vodafone та «Київстар».

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