Добровольцы-иностранцы, которые воюют против России в составе ВСУ, смогут получить гражданство Украины. Об этом в интервью Наталии Мосейчук заявил глава МВД Игорь Клименко.

По словам главы МВД, Кабинет Министров Украины уже принял ряд постановлений, определяющих порядок получения гражданства в дальнейшем.

«Все документы, которые есть у этих граждан, и виды на временное проживание в Украине, они все действительны, даже, если сроки вышли. Я уверен, что эти граждане других стран, принимавших участие в вооруженном отпоре российской армии, они все получат, если будет такое желание, украинское гражданство», — отметил он.

По словам Клименко, это касается и членов их семей.