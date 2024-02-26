Іноземні добровольці, що воюють проти РФ, за бажання можуть отримати громадянство України, — глава МВС Клименко

Добровольці-іноземці, які воюють проти Росії у складі ЗСУ, зможуть отримати громадянство України. Про це в інтерв'ю Наталії Мосейчук заявив голова МВС Ігор Клименко.

За словами глави МВС, Кабінет Міністрів України вже ухвалив низку постанов, які визначають порядок набуття громадянства надалі.

«Усі документи, які є у цих громадян, та види на тимчасове проживання в Україні, вони всі дійсні, навіть якщо терміни вийшли. Я впевнений, що ці громадяни інших країн, які брали участь у збройній відсічі російської армії, вони усі отримають, якщо буде таке бажання, українське громадянство», - зазначив він.

За словами Клименка, це стосується і членів їхніх родин.