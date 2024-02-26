Представитель ГУР МО Андрей Юсов. Фото: РБК-Украина

Украинские военные готовят «активные и ощутимые» мероприятия в Крыму. Об этом в эфире национального телемарафон заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

«Мы, безусловно, календарь и бальную книгу расписывать для врага не будем в прямом эфире, но мероприятия будут активны и ощутимы. Они будут носить комбинированный характер. Речь не об одном инструменте, то есть отдельно морских дронах или беспилотных летательных аппаратах, — это будет всегда такой комплексный сюрприз для оккупантов», — сказал Юсов.

Представитель украинской разведки напомнил, что с начала полномасштабного вторжения третья часть Черноморского флота РФ уничтожена. По его словам, и уничтожение крейсера «Москва», и освобождение острова Змеиный, возвращение «вышек Бойко» — это результат комплексных действий.

«Безусловно, применение морских дронов — чрезвычайно важный элемент, наряду с работой в небе. И это все — десантные операции, работа движения сопротивления на оккупированной территории — это все части крупного плана и замысла, который поэтапно реализуется», — отметил Юсов.

В ГУР МОУ отмечают, что в ближайшее время общественность увидит «продолжение реализации таких операций».