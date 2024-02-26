Українські військові готують «комплексні сюрпризи» для армії РФ у Криму, — ГУР МОУ

Представник ГУР МО Андрій Юсов. Фото: РБК-Україна

Українські військові готують «активні та відчутні» заходи у Криму. Про це в ефірі національного телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

«Ми, безумовно, календар і бальну книгу розписувати для ворога не будемо у прямому ефірі, але заходи будуть активними та відчутними. Вони матимуть комбінований характер. Мова не про один інструмент, тобто окремо морські дрони або безпілотні літальні апарати, — це буде завжди такий комплексний сюрприз для окупантів», — сказав Юсов.

Представник української розвідки нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення третину Чорноморського флоту РФ знищено. За його словами, і знищення крейсера «Москва», і звільнення острова Зміїний, повернення «вишок Бойка» — це результат комплексних дій.

«Безумовно, застосування морських дронів – надзвичайно важливий елемент, поряд із роботою в небі. І це все – десантні операції, робота руху опору на окупованій території – це всі частини великого плану та задуму, який поетапно реалізується», – зазначив Юсов.

У ГУР МОУ зазначають, що найближчим часом громадськість побачить продовження реалізації таких операцій.