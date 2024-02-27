В марте–мае спецоперация России «Майдан-3» достигнет кульминации —украинская разведка

Кульминация кампании по дискредитации украинской власти и военного руководства ВСУ будет в ближайшие недели. Об этом заявили в Комитете по вопросам разведки при президенте Украины.

В ведомстве сказали, что Россия рассчитывает, что до первой половины июня ей удастся расшатать ситуацию и нанести Украине военное поражение на востоке.

«В условиях сознательного отвлечения мирового общественного внимания от длительной и кровавой российско-украинской войны, руководство страны-агрессора приступило к реализации плана спланированных диверсионных действий, информационных спецопераций и откровенных провокаций», — говорится в сообщение.

Как отметили в разведке, основные направления и цели врага — срыв украинской мобилизации, распространение дезинформации о неспособности Украины одержать победу, создание и распространение фейков об «усталости от Украины» среди наших партнеров и союзников в мире.

«Глобальная международная цель россиян — уменьшить поддержку нашей страны со стороны проукраинской коалиции в мире.

Цель россиян внутри Украины — деморализовать украинцев, посеять панику среди населения, вбить клин между военнослужащими и гражданскими, рассорить всех со всеми, в том числе представителей политического руководства страны, гражданского общества», — сообщают в ГУР МОУ.

Комитет отметил, что в ноябре прошлого года, в рамках спецоперации «Майдан-3» на распространение антиукраинских настроений только на платформе Telegram Россия потратила почти 250 млн долларов.

Зато, как сообщает разведка, общий бюджет операции составил астрономические 1,5 млрд долларов. Это — самая дорогая «акция» российских спецслужб в истории.

«Методика будущей кампании — традиционная для российских спецслужб: поставить под сомнение легитимность принятых в Украине после 20 мая властных решений, распространить панические настроения, уныние, искусственно противопоставить гражданских и военных, поссорить нас с нашими союзниками, распространить в обществе всевозможные „теории заговора“.

Это происходит на фоне публичных заявлений РФ о создании новых типов сверхоружия, которое, по мнению россиян, должно было бы обеспечить техническое преимущество РФ над Западом на ближайшее десятилетие. Отсюда следует, что сопротивление целям РФ в Украине опасно для мира, а потому РФ будет подталкивать другие страны к прямому диалогу по Украине без нашего участия.

«Также россияне через собственных агентов влияния в Украине и по всему миру будут делать ставку на организацию различных протестных акций, сознательно дискредитировать процесс обмена военнопленных», — рассказали в разведке.

Учитывая вышеуказанные обстоятельства, ГУР МОУ обратилось к украинскому обществу и к международным партнерам и союзникам с призывом усилить совместное сопротивление и всеобъемлющие меры безопасности, особенно в информационном пространстве.