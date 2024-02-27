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У березні–травні спецоперація Росії «Майдан-3» досягне кульмінації — українська розвідка

27 лютого 2024, 18:15

У березні–травні спецоперація Росії «Майдан-3» досягне кульмінації — українська розвідка

Кульмінація кампанії з дискредитації української влади та військового керівництва ЗСУ буде найближчими тижнями. Про це заявили у Комітеті з питань розвідки за президента України.

У відомстві сказали, що Росія розраховує, що до першої половини червня їй вдасться розхитати ситуацію та завдати Україні військової поразки на сході.

«В умовах свідомого відволікання світової суспільної уваги від тривалої та кривавої російсько-української війни керівництво країни-агресора розпочало реалізацію плану спланованих диверсійних дій, інформаційних спецоперацій та відвертих провокацій», — йдеться у повідомлення.

Як зазначили у розвідці, основні напрямки та цілі ворога — зрив української мобілізації, поширення дезінформації про нездатність України здобути перемогу, створення та поширення фейків про «втому від України» серед наших партнерів та союзників у світі.

«Глобальна міжнародна мета росіян – зменшити підтримку нашої країни з боку проукраїнської коаліції у світі.
Мета росіян усередині України — деморалізувати українців, посіяти паніку серед населення, вбити клин між військовослужбовцями та цивільними, посварити всіх з усіма, зокрема представників політичного керівництва країни, громадянського суспільства», — повідомляють у ГУР МОУ.

Комітет зазначив, що в листопаді минулого року, в рамках спецоперації Майдан-3 на поширення антиукраїнських настроїв тільки на платформі Telegram Росія витратила майже 250 млн доларів.

Натомість, як повідомляє розвідка, загальний бюджет операції становив астрономічні 1,5 млрд доларів. Це найдорожча «акція» російських спецслужб в історії.

«Методика майбутньої кампанії — традиційна для російських спецслужб: поставити під сумнів легітимність ухвалених в Україні після 20 травня владних рішень, поширити панічні настрої, зневіру, штучно протиставити цивільних та військових, посварити нас із нашими союзниками, поширити у суспільстві всілякі „теорії“.

Це відбувається на тлі публічних заяв РФ про створення нових типів надзброї, яка, на думку росіян, мала б забезпечити технічну перевагу РФ над Заходом на найближче десятиліття. Звідси випливає, що опір цілям РФ в Україні небезпечний для світу, а тому РФ підштовхуватиме інші країни до прямого діалогу щодо України без нашої участі.

«Також росіяни через власних агентів впливу в Україні та по всьому світу робитимуть ставку на організацію різних протестних акцій, свідомо дискредитуватимуть процес обміну військовополонених», - розповіли у розвідці.

Враховуючи вищезазначені обставини, ГУР МОУ звернулося до українського суспільства та до міжнародних партнерів та союзників із закликом посилити спільний опір та всеосяжні заходи безпеки, особливо в інформаційному просторі.

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