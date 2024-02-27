Россияне обстреляли предприятие в Кураховской общине: есть погибший и пятеро раненых

В результате атаки россиян по Кураховской территориальной общине на Донетчине, погиб мужчина, ещё пятеро людей получили ранения. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

В зоне поражения оказалось частное предприятие. В результате удара со ствольной артиллерии 32-летний сотрудник, получивший телесные повреждения, умер по дороге в медицинское учреждение.

Еще трое мужчин и две женщины в возрасте от 55 до 70 лет госпитализированы с осколочными ранениями конечностей и шеи, переломом, разрывом артерии и проникающими ранами грудной клетки.

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Кроме того, взрывы повредили здание предприятия и автомобили.