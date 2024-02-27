Росіяни обстріляли підприємство у Курахівській громаді: є загиблий та п'ятеро поранених

Внаслідок атаки росіян по Курахівській територіальній громаді на Донеччині, загинув чоловік, ще п'ятеро людей отримали поранення. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

У зоні поразки опинилося приватне підприємство. Внаслідок удару зі ствольної артилерії 32-річний співробітник, який отримав тілесні ушкодження, помер дорогою до медичного закладу.

Ще троє чоловіків та дві жінки віком від 55 до 70 років госпіталізовані з осколковими пораненнями кінцівок та шиї, переломом, розривом артерії та проникаючими ранами грудної клітки.

Один із постраждалих перебуває у тяжкому стані.

Крім того, вибухи пошкодили будівлю підприємства та автомобілі.