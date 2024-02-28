В центре Варшавы изнасиловали переселенку, прохожие не реагировали — Fakt

Средь бела дня в центре Варшавы изнасиловали переселенку, прохожие остались безучастными. Фото: newspix.pl

В центре Варшавы жестоко изнасиловали девушку, а прохожие, видевшие преступление, никак не реагировали. Об этом сообщило польское издание Fakt.

Отмечается, что инцидент произошел 25 февраля. Журналисты издания утверждают, что жертвой нападавшего стала 25-летняя гражданка Беларуси. Она возвращалась утром в свою квартиру, и ее стал преследовать подозрительный мужчина.

«Он, видимо, следил за ней, потому что на камерах видно, что он долго шел за ней», — говорится в публикации.

У подъезда злоумышленник вытащил нож, схватил девушку и потащил к въездным воротам, а затем начал душить и срывать с нее одежду. Это все продолжалось несколько минут, после чего мужчина закрылся с девушкой в здании, где и изнасиловал.

После этого насильник оставил девушку на лестнице перед воротами и ушел, а ее вещи разбросал на улице.

Польские журналисты получили доступ к видеозаписям, которые есть в распоряжении владельцев дома, и увидели, как во время жестокого изнасилования люди проходили мимо и не реагировали.

В конце концов, отреагировал только охранник, который шел на работу в утреннюю смену. Он обнаружил раздетую девушку на лестнице и позвонил в полицию и скорую.

Девушку в тяжелом состоянии отвезли в больницу, а подозреваемого задержали через несколько часов после преступления.

Сообщается, что насильнику грозит пожизненное заключение.