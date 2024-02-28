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У центрі Варшави зґвалтували переселенку, перехожі не реагували — Fakt

28 лютого 2024, 09:58

У центрі Варшави зґвалтували переселенку, перехожі не реагували — Fakt

Серед білого дня у центрі Варшави зґвалтували переселенку, перехожі залишились байдужими. Фото: newspix.pl Серед білого дня у центрі Варшави зґвалтували переселенку, перехожі залишились байдужими. Фото: newspix.pl

У центрі Варшави жорстоко зґвалтували дівчину, а перехожі, котрі бачили злочин, ніяк не реагували. Про це повідомляє польське видання Fakt.

Зазначається, що інцидент стався 25 лютого. Журналісти видання стверджують, що жертвою нападника стала 25-річна громадянка Білорусі. Вона поверталася вранці до своєї квартири, і її став переслідувати підозрілий чоловік.

«Він, мабуть, стежив за нею, тому що на камерах видно, що він довго йшов за нею слідом», — йдеться у публікації.

Біля під'їзду зловмисник витяг ножа, схопив дівчину і потяг до в'їзної брами, а потім почав душити і зривати з неї одяг. Це все тривало кілька хвилин, після чого чоловік закрився з дівчиною у будівлі, де й зґвалтував.

Після цього ґвалтівник залишив дівчину на сходах перед брамою і пішов, а її речі розкидав на вулиці.

Польські журналісти отримали доступ до відеозаписів, які є у розпорядженні власників будинку, і побачили, як під час жорстокого зґвалтування люди проходили повз них і не реагували.

Зрештою, відреагував лише охоронець, який йшов на роботу в ранкову зміну. Він побачив  роздягнену дівчину на сходах і зателефонував у поліцію та швидку.

Дівчину у тяжкому стані відвезли до лікарні, а підозрюваного затримали за кілька годин після злочину.

Повідомляється, що ґвалтівникові загрожує довічне ув'язнення.

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