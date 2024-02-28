БпЛА атаковали Белгородскую область: повреждены линии электропередач

Сегодня, 28 февраля, около 15.00 над территорией Белгородской области российские пограничники заметили БпЛА, которые атаковали территорию РФ. Об этом сообщило минобороны России.



В оборонном ведомстве страны-оккупанта заявили, что российское ПВО сбило БпЛА самолетного типа. В свою очередь местный губернатор Вячеслав Гладков заявил о повреждениях.

«Под обстрел ВСУ попало село Тишанка Волоконовского района. Пострадавших нет. В результате обстрела в одном частном жилом домовладении выбиты окна и посечен забор. Есть повреждение линии электропередачи», — добавил он.



Также в селе дроном-камикадзе атакован автомобиль КАМАЗ. В результате взрыва никто не пострадал, в машине выбиты стекла. ⠀



Ранее в Белгородской области РФ снова сбили беспилотный летательный аппарат сегодня, 28 февраля.