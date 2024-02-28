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БпЛА атакували Білгородську область: пошкоджено лінії електропередач

28 лютого 2024, 16:40

БпЛА атакували Білгородську область: пошкоджено лінії електропередач

Сьогодні, 28 лютого, близько 15:00 над територією Білгородської області російські прикордонники помітили БпЛА, які атакували територію РФ. Про це повідомило міноборони Росії.

В оборонному відомстві країни-окупанта заявили, що російське ППО збило БпЛА літакового типу. Своєю чергою місцевий губернатор В'ячеслав Гладков заявив про пошкодження.

«Під обстріл ЗСУ потрапило село Тишанка Волоконовського району. Постраждалих немає. Внаслідок обстрілу в одному приватному житловому будинку вибиті вікна та посічено паркан. Є пошкодження лінії електропередач», - додав він.

Також у селі дроном-камікадзе було атаковано автомобіль КАМАЗ. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав, у машині вибито скло. ⠀

Раніше у Білгородській області РФ знову збили безпілотний літальний апарат сьогодні, 28 лютого.

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