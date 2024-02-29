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Еще одна область РФ сегодня попала под атаку дронов

29 февраля 2024, 12:46

Еще одна область РФ сегодня попала под атаку дронов

В Российской Федерации сегодня, 29 февраля, снова работала противовоздушная оборона, так как были слышны взрывы. Министерство обороны страны сообщило об уничтожении якобы одного беспилотника.

Как отмечается, над территорией Белгородской области около 12:50 (московское время - ред.) был замечен БПЛА. Российские власти традиционно обвиняют в этом Украину.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Губернатор региона Вячеслав Гладков пока никак не прокомментировал инцидент.

Ранее мы писали, что ночью 29 февраля Министерство обороны Российской Федерации сообщило об атаке БПЛА на Курскую область.

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