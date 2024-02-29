Ще одна область РФ сьогодні потрапила під атаку дронів

У Російській Федерації сьогодні, 29 лютого, знову працювала протиповітряна оборона, оскільки було чути вибухи. Міністерство оборони країни повідомило про знищення нібито одного безпілотника.



Як зазначається, над територією Білгородської області близько 12:50 (московський час – ред.) було помічено БПЛА. Російська влада традиційно звинувачує в цьому Україну.



«Черговими засобами ППО український безпілотний літальний апарат знищено над територією Білгородської області», — йдеться у повідомленні.



Губернатор регіону Вячеслав Гладков поки що ніяк не прокоментував інцидент.



Раніше ми писали, що вночі 29 лютого Міністерство оборони Російської Федерації повідомило про атаку БПЛА на Курську область.