Россия готова передать Украине тела погибших при крушении Ил-76 под Белгородом

Российская Федерация готова вернуть Украине тела погибших при крушении Ил-76 в Белгородской области. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление уполномоченного по правам человека РФ Татьяны Москальковой.

«Для этого все необходимое с точки зрения процедуры имеется. Тела могут быть переданы согласно процедурам, которые существуют», — сказала она.

По словам омбудсмена, она контактирует с представителями Киева по этому вопросу, а руководство Украины интересовалась возможностью забрать тела.

Напомним, 24 января над Белгородской областью упал военно-транспортный самолет Ил-76. Представители РФ утверждают, что на нем находились 65 украинских военнопленных. По утверждению РФ, борт атаковали двумя ракетами из района села Липцы Харьковской области. Президент РФ Владимир Путин заявил, что имело место «преступление Киева против собственных граждан».