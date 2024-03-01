Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Росія готова передати Україні тіла загиблих під час аварії Іл-76 під Білгородом

01 березня 2024, 09:57

Росія готова передати Україні тіла загиблих під час аварії Іл-76 під Білгородом

Російська Федерація готова повернути Україні тіла загиблих під час катастрофи Іл-76 у Білгородській області. Про це повідомляє «РИА Новости» із посиланням на заяву уповноваженого з прав людини РФ Тетяни Москалькової.

«Для цього все необхідне з погляду процедури є. Тіла можуть бути передані згідно з існуючими процедурами», — сказала вона.

За словами омбудсмена, вона контактує із представниками Києва з цього питання, а керівництво України цікавилося можливістю забрати тіла.

Нагадаємо, 24 січня над Білгородською областю впав військово-транспортний літак Іл-76. Представники РФ стверджують, що на ньому було 65 українських військовополонених. За твердженням РФ, борт атакували двома ракетами із району села Липці Харківської області. Президент РФ Володимир Путін заявив, що мав місце «злочин Києва проти власних громадян».

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Інше
Росія Загиблі Україна Катастрофа Білгородська область Іл-76

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
10:07
В окупованій Ясинуватій горів багатоповерховий будинок: рятувальники евакуювали 15 людей
08:00
Війська РФ просуваються в Донецькій області: штурмують Бердичі та Іванівське
23:40
Головне за день: Окупанти готуються до «виборів». ЗСУ збили ще три літаки РФ
22:16
«Виборчі дільниці» в окупації назвали іменами бойовиків «ДНР»
19:28
«ДНР» влаштує російські вибори для мешканців зруйнованої Авдіївки
18:35
Зовні — новий будинок, усередині — руїни: Росія «відновлює» будинки в захопленому Маріуполі
14:47
Як розвиватимуться події на фронті протягом найближчих місяців: прогноз Вloomberg
11:51
В окупованому Рубіжному в черзі до «паспортного столу» померла жінка
11:48
У Маріуполі вулицю Азовстальську окупанти хочуть перейменувати на Тульський проспект
00:21
Війська РФ продовжують просуватися на захід від Авдіївки — DeepState
23:19
Головне за день: Придністров'я звернулося до Москви. ЗСУ «відбила» Красногорівку
23:03
Українські бійці ССО потрапили в засідку при спробі висадки на Тендрівську косу
20:50
ЗСУ імовірно вдарили ракетами по скупченню окупантів у Оленівці
15:58
Депутати Придністров'я звернулися до Москви за «захистом»
11:28
Росіяни просунулися південніше на Авдіївському та Мар`їнському напрямках — DeepState
10:40
Окупанти 15 разів обстрілювали Донецьку область минулої доби, є жертви
08:00
Війська РФ можуть захопити села на захід від Авдіївки — ISW
23:17
Головне за день: РФ захопила два селища на Донеччині. Катування українських військових у полоні
17:18
ЗСУ відійшли від селищ Степове та Сєверне під Авдіївкою — ОСУВ «Таврія»
16:58
Росіяни почали будувати залізницю з Маріуполя до Криму
усі новини
10:40
Супутниковий інтернет Starlink Ілона Маска тепер може працювати і на звичайних смартфонах
10:15
У Криму перекидають десятки танків Т-62М
10:07
В окупованій Ясинуватій горів багатоповерховий будинок: рятувальники евакуювали 15 людей
09:57
Росія готова передати Україні тіла загиблих під час аварії Іл-76 під Білгородом
09:46
РФ атакувала Україну дронами та зенітними ракетами: у Повітряних силах відзвітували про роботу ППО
09:34
Літаки РФ все частіше потраплятимуть в зону ураження нашого ППО — Ігнат
09:21
Окупанти вдарили по Костянтинівці ракетами: пошкоджено будинки, адмінбудівлі, перебито водопровід
08:50
За добу в Торецькій громаді троє людей постраждали внаслідок обстрілу
08:35
Росіяни завдали ракетного удару по Запорізькій області: вбито літнього чоловіка в Юльївці
08:25
У Білгородській області РФ через атаку дронів пошкоджено «Панцир-С1», поранено двох окупантів
08:15
У ГУР назвали імена причетних до російської спецоперації «Майдан-3»
08:00
Війська РФ просуваються в Донецькій області: штурмують Бердичі та Іванівське
00:00
Російський сервіс mail.ru атакували українські кібервійська
23:40
Головне за день: Окупанти готуються до «виборів». ЗСУ збили ще три літаки РФ
22:16
«Виборчі дільниці» в окупації назвали іменами бойовиків «ДНР»
21:25
Протягом двох діб Слов'янськ, Дружківка, Костянтинівка та Краматорськ будуть із водою
20:12
Обстріл Бахмутського району: зруйновано будинок, поранено трьох людей
19:28
«ДНР» влаштує російські вибори для мешканців зруйнованої Авдіївки
18:35
Зовні — новий будинок, усередині — руїни: Росія «відновлює» будинки в захопленому Маріуполі
17:40
В Азовському морі горів російський прикордонний катер
усі новини
ВІДЕО
Перекидання танків у Криму. Фото: АТЕШ У Криму перекидають десятки танків Т-62М
01 березня, 10:15
В окупованій Ясинуватій горів багатоповерховий будинок: рятувальники евакуювали 15 людей В окупованій Ясинуватій горів багатоповерховий будинок: рятувальники евакуювали 15 людей
01 березня, 10:07
Армія РФ вдарила по Костянтинівці чотирма ракетами. Фото: ТГ-канал Типова Костянтинівка Окупанти вдарили по Костянтинівці ракетами: пошкоджено будинки, адмінбудівлі, перебито водопровід
01 березня, 09:21
Евакуація з Авдіївського напрямку. Фото: кадр із відео У розпал боїв «Білі Янголи» евакуювали з Авдіївського напрямку 26 людей та собаку
29 лютого, 13:45
Пожежа у Кураховому. Фото: кадр із відео У Кураховому показали ліквідацію пожежі після обстрілу РФ
29 лютого, 10:50
Придністров'я просить у Росії «захисту». Фото: Новини Придністров'я Депутати Придністров'я звернулися до Москви за «захистом»
28 лютого, 15:58

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама