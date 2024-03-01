Росія готова передати Україні тіла загиблих під час аварії Іл-76 під Білгородом

Російська Федерація готова повернути Україні тіла загиблих під час катастрофи Іл-76 у Білгородській області. Про це повідомляє «РИА Новости» із посиланням на заяву уповноваженого з прав людини РФ Тетяни Москалькової.

«Для цього все необхідне з погляду процедури є. Тіла можуть бути передані згідно з існуючими процедурами», — сказала вона.

За словами омбудсмена, вона контактує із представниками Києва з цього питання, а керівництво України цікавилося можливістю забрати тіла.

Нагадаємо, 24 січня над Білгородською областю впав військово-транспортний літак Іл-76. Представники РФ стверджують, що на ньому було 65 українських військовополонених. За твердженням РФ, борт атакували двома ракетами із району села Липці Харківської області. Президент РФ Володимир Путін заявив, що мав місце «злочин Києва проти власних громадян».