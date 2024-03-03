Силы обороны за сутки уничтожили 1160 оккупантов и 16 танков

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки, 2 марта, уничтожили 1160 российских оккупантов. Также Силы обороны Украины ликвидировали огромное количество военной техники российской армии, в частности, один самолет и 16 танков. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



Как отмечается, теперь общие потери армии РФ в личном составе с начала полномасштабного вторжения в Украину увеличились до 416 800 военных.



Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.03.24 ориентировочно составили:

личного состава - около 416800 (+1160) человек ликвидировано;

танков - 6640 (+16) ед.;

боевых бронированных машин - 12639 (+28) ед.;

артиллерийских систем - 10188 (+35) ед.;

РСЗО - 1003 ед.;

средства ПВО - 696 ед.;

самолетов - 347 (+1) ед.;

вертолетов - 325 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 7843 (+14) ед.;

крылатые ракеты - 1915 ед.;

корабли/катера - 25 ед.;

подводные лодки - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 13332 (+65) ед.;

специальная техника - 1620 (+3) ед.

Ранее мы писали, что Силы обороны Украины 2 марта сбили очередной российский военный самолет Су-34.