Силы обороны за сутки уничтожили 1160 оккупантов и 16 танков

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки, 2 марта, уничтожили 1160 российских оккупантов. Также Силы обороны Украины ликвидировали огромное количество военной техники российской армии, в частности, один самолет и 16 танков. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.
Как отмечается, теперь общие потери армии РФ в личном составе с начала полномасштабного вторжения в Украину увеличились до 416 800 военных.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.03.24 ориентировочно составили:
Ранее мы писали, что Силы обороны Украины 2 марта сбили очередной российский военный самолет Су-34.