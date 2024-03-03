Сили оборони за добу знищили 1160 окупантів та 16 танків

Збройні сили України минулої доби, 2 березня, знищили 1160 російських окупантів. Також Сили оборони України ліквідували величезну кількість військової техніки російської армії, зокрема, один літак та 16 танків. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



Як зазначається, наразі загальні втрати армії РФ в особовому складі з початку повномасштабного вторгнення в Україну збільшилися до 416 800 військових.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 03.03.24 орієнтовно склали:

особового складу – близько 416800 (+1160) осіб ліквідовано;

танків – 6640 (+16) од.;

бойових броньованих машин – 12639 (+28) од.;

артилерійських систем – 10188 (+35) од.;

РСЗВ – 1003 од.;

засоби ППО – 696 од.;

літаків – 347 (+1) од.;

вертольотів – 325 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7843 (+14) од.;

крилаті ракети – 1915 од.;

кораблі/катери - 25 од.;

підводні човни – 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 13332 (+65) од.;

спеціальна техніка - 1620 (+3) од.

Раніше писали, що Сили оборони України 2 березня збили черговий російський військовий літак Су-34.