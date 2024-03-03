Сили оборони за добу знищили 1160 окупантів та 16 танків

Збройні сили України минулої доби, 2 березня, знищили 1160 російських окупантів. Також Сили оборони України ліквідували величезну кількість військової техніки російської армії, зокрема, один літак та 16 танків. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.
Як зазначається, наразі загальні втрати армії РФ в особовому складі з початку повномасштабного вторгнення в Україну збільшилися до 416 800 військових.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 03.03.24 орієнтовно склали:
Раніше писали, що Сили оборони України 2 березня збили черговий російський військовий літак Су-34.