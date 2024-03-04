Возле моста в Самарской области РФ обнаружено еще одно взрывное устройство

В районе взрыва моста в Самарской области обнаружено еще одно самодельное взрывное устройство. Об этом сообщило российское издание Baza.
«Сейчас подозрительный предмет изучают взрывотехники. Ответственность за подрыв моста через Чапаевку взяли на себя в Главном управлении разведки Украины», — говорится в сообщении.
Позже издание сообщило, что взрывное устройство обезврежено и опубликовало фото СВУ.
Напомним, сегодня утром в Самарской области России неизвестные подорвали опоры железнодорожного моста.
Позже Главное управление разведки министерства обороны Украины подтвердило факт выведения из строя железнодорожного моста через реку Чапаевка в Самарской области РФ. В результате этой операции парализовано движение поездов.