Возле моста в Самарской области РФ обнаружено еще одно взрывное устройство

Возле моста в Самарской области обнаружили ещё одно взрывное устройство. Фото: Baza

В районе взрыва моста в Самарской области обнаружено еще одно самодельное взрывное устройство. Об этом сообщило российское издание Baza.

«Сейчас подозрительный предмет изучают взрывотехники. Ответственность за подрыв моста через Чапаевку взяли на себя в Главном управлении разведки Украины», — говорится в сообщении.

Позже издание сообщило, что взрывное устройство обезврежено и опубликовало фото СВУ.

Напомним, сегодня утром в Самарской области России неизвестные подорвали опоры железнодорожного моста.

Позже Главное управление разведки министерства обороны Украины подтвердило факт выведения из строя железнодорожного моста через реку Чапаевка в Самарской области РФ. В результате этой операции парализовано движение поездов.