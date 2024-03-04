Біля мосту в Самарській області РФ виявлено ще один вибуховий пристрій

Біля мосту в Самарській області виявили ще один вибуховий пристрій. Фото: Baza

У районі вибуху мосту в Самарській області виявлено ще один саморобний вибуховий пристрій. Про це повідомило російське видання Baza.

«Наразі підозрілий предмет вивчають вибухотехніки. Відповідальність за підрив моста через Чапаєвку взяли на себе у Головному управлінні розвідки України», — йдеться у повідомленні.

Пізніше видання повідомило , що вибуховий пристрій знешкоджено та опублікувало фото СВП.

Нагадаємо, сьогодні вранці у Самарській області Росії невідомі підірвали опори залізничного мосту.

Пізніше Головне управління розвідки міністерства оборони України підтвердило факт виведення з ладу залізничного мосту через річку Чапаєвка у Самарській області РФ. Внаслідок цієї операції паралізовано рух поїздів.