Украинские морские дроны будут охотиться и на воздушные цели РФ

Magura. Фото из открытых источников

После успешных атак на российские катера и корабли разработчики морских дронов «Магура» планируют размещение на этих беспилотниках средств ПВО и, возможно, других систем поражения. Об этом говорится в материале «Украинской правды».

«Сейчас специалисты работают над тем, чтобы на беспилотную платформу поставить средства ПВО. Я не техник, но понимаю, что это задача довольно сложная. Ведь нужны средства обнаружения цели, захват воздушного объекта, средство поражения — и это все надо разместить на достаточно малой платформе. Это непростая задача чисто технически, но она реальна», — приводит слова главы ГУР Кирилла Буданова издание.

Один из разработчиков рассказал, что очень скоро дроны смогут нести различные модули для поражения всех типов целей: наземных, надводных, воздушных.

Кроме того, сами дроны обещают сделать все менее заметными, вплоть до умения нырять под воду на некоторое время.