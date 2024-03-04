Українські морські дрони полюватимуть і на повітряні цілі РФ

Magura. Фото з відкритих джерел

Після успішних атак на російські катери та кораблі розробники морських дронів «Магура» планують розміщення на цих безпілотниках засобів ППО та, можливо, інших систем ураження. Про це йдеться у матеріалі «Української правди».

«Наразі фахівці працюють над тим, щоб на безпілотну платформу поставити кошти ППО. Я не технік, але розумію, що це завдання досить складне. Адже потрібні засоби виявлення мети, захоплення повітряного об'єкта, засіб поразки — і це треба розмістити на досить малій платформі. Це непросте завдання суто технічно, але воно є реальним», — наводить слова глави ГУР Кирила Буданова видання.

Один із розробників розповів, що дуже скоро дрони зможуть нести різні модулі для ураження всіх типів цілей: наземних, надводних, повітряних.

Крім того, самі дрони обіцяють зробити все менш помітними, аж до вміння пірнати під воду на якийсь час.