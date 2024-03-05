На Донетчине более 80 населенных пунктов остаются без электрики

В Донецкой области без электроснабжения остается 81 населенный пункт. Проблемы со светом в регионе из-за атак со стороны оккупационной армии РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.



«В результате боевых действий обесточено более 25,5 тысяч потребителей, за сутки заживлено 15 населенных пунктов. Всего в области остается без напряжения 61 тысяча точек учета в 81 населенном пункте», — говорится в сообщении.



Кроме того, на Донетчине взобновлено газоснабжение 1,5 тысяч домохозяйствам.



Ранее мы писали, что в Донецкой области в результате обстрелов со стороны российских оккупантов подстанция, питающая шахту, обесточилась. Также оказались без электричества и местные жители.