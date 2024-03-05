На Донеччині понад 80 населених пунктів залишаються без електрики

На Донеччині без електропостачання залишається 81 населений пункт. Проблеми зі світлом у регіоні через атаки з боку окупаційної армії РФ. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики.



«Внаслідок бойових дій знеструмлено понад 25,5 тис споживачів, за добу заживлено 15 населених пунктів. Всього в області залишається без напруги 61 тисяча точок обліку у 81 населеному пункті», — йдеться у повідомленні.



Крім того, на Донеччині відновлено газопостачання 1,5 тис домогосподарствам.



Раніше ми писали, що на Донеччині в результаті обстрілів з боку російських окупантів підстанція, яка живить шахту, знеструмилася . Також опинилися без електрики і місцеві жителі.