МУС выдал ордер на арест командующего дальней авиацией РФ и экс-командующего ЧФ РФ

Сегодня, 5 марта 2024 года, Суд в Гааге выдал ордеры на арест командующих Дальней авиацией России и Черноморского флота. Об этом говорится на сайте Международного уголовного суда в Гааге.



Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест командующего дальней авиацией России Сергея Кобылаша и бывшего командующего Черноморским флотом РФ Виктора Соколова.



«МУС выдал ордеры на арест двух лиц: Сергея Ивановича Кобилаша и Виктора Николаевича Соклова в контексте ситуации в Украине за вероятно совершенные преступления в период с 10 октября 2022 до как минимум 9 марта 2023 года», — говорится в документе, обнародованном на сайте МУС.



Палата досудебного производства считает, что оба подозреваемых несут ответственность за ракетные удары по объектам электроэнергетической инфраструктуры Украины в указанный период.



Напомним, еще в марте 2017 года, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Россия будет признавать решение Суда в Гааге.