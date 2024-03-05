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МКС видав ордер на арешт командувача дальньої авіації РФ та екс-командувача ЧФ РФ

05 березня 2024, 16:30

МКС видав ордер на арешт командувача дальньої авіації РФ та екс-командувача ЧФ РФ

Сьогодні, 5 березня 2024 року, Суд у Гаазі видав ордери на арешт командувачів Дальньої авіації Росії та Чорноморського флоту. Про це йдеться на сайті Міжнародного кримінального суду у Гаазі.

Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на арешт командувача дальньої авіації Росії Сергія Кобилаша та колишнього командувача Чорноморського флоту РФ Віктора Соколова.

«МУС видав ордери на арешт двох осіб: Сергія Івановича Кобилаша та Віктора Миколайовича Соклова в контексті ситуації в Україні за ймовірно скоєні злочини в період з 10 жовтня 2022 року до як мінімум 9 березня 2023 року», — йдеться у документі, оприлюдненому на сайті МКС.

Палата досудового провадження вважає, що обидва підозрювані несуть відповідальність за ракетні удари по об'єктах електроенергетичної інфраструктури України у зазначений період.

Нагадаємо, ще в березні 2017 року прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив журналістам, що Росія визнаватиме рішення Суду в Гаазі.

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