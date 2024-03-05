Силы обороны массово уничтожают резервы оккупантов на Таврическом направлении, ситуация контролируемая

На Таврическом направлении украинские военнослужащие продолжают уничтожать резервы российских оккупантов. Ситуация здесь остается контролируемой. Об этом сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский.



«Оборонительная операция на Таврическом направлении продолжается. Массово уничтожаем врага и резервы, которые он вводит в бой», — написал он.



За словами генерала, в операционной зоне ОСГВ «Таврия» обстановка остается сложной, однако контролируемой. За минувшие сутки россияне нанесли 26 авиационных ударов, 144 удара дронами-камикадзе, а также 1175 обстрелов.



Кроме того, на этом участке фронта произошло 51 боевое столкновение. Наши военнослужащие стойко держат оборону, проводят активные действия по определенным направлениям и уничтожают оккупантов.



Ранее мы писали, что на Таврическом направлении украинские военнослужащие не допустили потери рубежей и позиций, они продолжают держать оборону.