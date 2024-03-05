Сили оборони масово знищують резерви окупантів на Таврійському напрямі, ситуація контрольована

На Таврійському напрямі українські військовослужбовці продовжують знищувати резерви російських окупантів. Ситуація тут залишається контрольованою. Про це повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський.



«Оборонна операція на Таврійському напрямі продовжується. Масово знищуємо ворога та резерви, які він вводить у бій», — написав він.



За словами генерала, в операційній зоні ОСУВ «Таврія» ситуація залишається складною, проте контрольованою. Минулої доби росіяни завдали 26 авіаційних ударів, 144 удари дронами-камікадзе, а також 1175 обстрілів.



Крім того, на цій ділянці фронту сталося 51 бойове зіткнення. Наші військовослужбовці стійко тримають оборону, проводять активні дії за певними напрямками та знищують окупантів.



Раніше ми писали, що на Таврійському напрямі українські військовослужбовці не допустили втрат рубежів та позицій, вони продовжують тримати оборону.