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Игоря Коломойского признали экстремистом и конфисковали его активы в РФ

05 марта 2024, 18:48

Игоря Коломойского признали экстремистом и конфисковали его активы в РФ

В Адыгее по иску Генпрокуратуры были признаны экстремистами украинский олигарх Игорь Коломойский и экс-владелец Смоленского банка Павел Шитов. Об этом пишет «Коммерсантъ». 

У финансистов, деятельность которых была запрещена, в доход России обратили ряд предприятий, бизнес-центр и дом в центре Москвы, почти 500 земельных участков в Подмосковье, Владимирской, Калининградской и Смоленской областях. Их площадь превысила 5,5 тыс. га.

Следует напомнить, что Игорь Коломойский преследуется не только в России, но и в Украине.

После ареста Коломойского в 2023 в Киеве, были арестованы его доли в компаниях стоимостью больше $81 млн, почти 1 тыс. объектов недвижимости и не менее 1,6 тыс. транспортных средств.

По состоянию на сентябрь 2023 года Forbes оценивал состояние бизнесмена в $835 млн.

 

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