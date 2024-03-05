Ігоря Коломойського визнали екстремістом та конфіскували його активи в РФ

В Адигеї за позовом Генпрокуратури були визнані екстремістами український олігарх Ігор Коломойський та екс-власник Смоленського банку Павло Шитов. Про це пише «Комерсант».

У фінансистів, діяльність яких була заборонена, у дохід Росії звернули низку підприємств, бізнес-центр та будинок у центрі Москви, майже 500 земельних ділянок у Підмосков'ї, Володимирській, Калінінградській та Смоленській областях. Їхня площа перевищила 5,5 тис. га.

Слід нагадати, що Ігор Коломойський переслідується не лише у Росії, а й в Україні.

Після арешту Коломойського у 2023 році в Києві було заарештовано його частки в компаніях вартістю понад $81 млн, майже 1 тис. об'єктів нерухомості та не менше 1,6 тис. транспортних засобів.

Станом на вересень 2023 року Forbes оцінював статки бізнесмена в $835 млн.