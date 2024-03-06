Оккупанты ударили ракетой «Искандер-М» по жилому дому в поселке Боровая

Оккупанты ударили КАБом по жилому дому в поселке Боровая. Фото: Telegram

Сегодня, 6 марта 2024 года, в результате российского обстрела поселка Боровая по жилому дому убит один человек, еще семеро пострадали, из них – трое несовершеннолетних парней. Об этом написал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.



В МВД Украины отметили, что около 13:30 россияне обстреляли поселок Боровая, предварительно ракетой «Искандер-М».







«Погиб 70-летний местный житель. Обстоятельства выясняются. 73-летний гражданский с травмами от обломков. 44-летняя женщина получила повреждения средней тяжести. У 24-летней женщины диагностирована острая реакция на стресс», — добавил Синегубов.



У троих юношей от 12 до 16 лет травмы легкого и среднего характера. 18-летний парень получил обломочное ранение.



Напомним, в ночь на 6 марта российская армия обстреляла Покровск Донецкой области. В результате атак один человек ранен.