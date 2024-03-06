Окупанти вдарили ракетою «Іскандер-М» по житловому будинку у селищі Борова

Окупанти вдарили КАБом по житловому будинку у селищі Борова. Фото: Telegram

Сьогодні, 6 березня 2024 року, внаслідок удару російських окупантів по житловому будинку у селищі Борова Харківської області, вбито одну людину, ще семеро постраждали, з них – троє неповнолітніх хлопців. Про це написав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.



У МВС України зазначили, що близько 13:30 росіяни обстріляли селище Борова, попередньо ракетою «Іскандер-М».







«Загинув 70-річний місцевий житель. Обставини з'ясовуються. 73-річний громадянський із травмами від уламків. 44-річна жінка отримала ушкодження середньої тяжкості. У 24-річної жінки діагностовано гостру реакцію на стрес», — додав Синєгубов.



У трьох юнаків віком від 12 до 16 років травми легкого та середнього характеру. 18-річний хлопець отримав уламкове поранення.



Нагадаємо, в ніч проти 6 березня російська армія обстріляла Покровськ Донецької області. В результаті атак одна людина поранена.