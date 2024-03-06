В сети появилось последнее видео с БДК «Цезарь Куников» перед взрывом

Последнее видео с БДК «Цезарь Куников» перед взрывом. Фото: кадр из видео

В сеть выложили последнее видео, заснятое на российском большом десантном корабле «Цезарь Куников» в Черном море перед попаданием в него беспилотного надводного аппарата (БНА) «Magura». Видео на своем канале опубликовал телеграм-канал оккупантов Fighterbomber.







Отмечается, что экипаж БДК «Цезарь Куников» отражал атаку БНА всеми доступными силами и средствами, а сам бой длился 20 минут.

Россияне пытались отстреливаться. Фото: кадр из видео

Российский Telegram-канал утверждает, что из десяти БНА было уничтожено четыре, а 5‑й беспилотный надводный аппарат поразил БДК в корму, тем самым обездвижил корабль.



После чего 6-й,7-й, 8-й и 9-й, БНА поочередно, поразили большой десантный корабль по левому борту в районе миделя (середина) и ближе к корме, с целью опрокидывания судна (от поступления большого количества воды с одного борта).



«9‑й частично вошел в пробоину, сделанную предыдущим дроном и сдетонировал практически внутри. БДК было уже не спасти (крен стремительно увеличивался, корабль ложился на левый борт)», — говорится в сообщении.



С момента обнаружения морских дронов и начала боя, и до полного затопления БДК, по утверждению оккупантов, прошло чуть больше 40 минут.



Напомним, дроны Главного управления разведки подбили российский большой десантный корабль «Цезарь Куников» в Черном море утром 14 февраля, после чего он утонул.