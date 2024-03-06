У мережі з'явилося останнє відео із ВДК «Цезар Куніков» перед вибухом

Останнє відео з БДК "Цезар Куніков" перед вибухом. Фото: кадр із відео

У мережу виклали останнє відео, зняте на російському великому десантному кораблі «Цезар Куніков» у Чорному морі перед влучанням у нього безпілотного надводного апарату (БНА) «Magura». Відео на своєму каналі опублікував телеграм-канал окупантів Fighterbomber.







Зазначається, що екіпаж ВДК «Цезар Куніков» відбивав атаку БНА всіма доступними силами та засобами, а сам бій тривав 20 хвилин.

Росіяни намагалися відстрілюватись. Фото: кадр із відео

Російський Telegram-канал стверджує, що з десяти БНА було знищено чотири, а 5-й безпілотний надводний апарат вразив ВДК у корму, тим самим знерухомив корабель.



Після чого 6-й, 7-й, 8-й та 9-й БНА по черзі, вразили великий десантний корабель по лівому борту в районі міделя (середина) і ближче до корми, з метою перекидання судна (від надходження великої кількості води з одного борту).



«9-й частково увійшов у пробоїну, зроблену попереднім дроном і здетонував практично всередині. ВДК було вже не врятувати (крен стрімко збільшувався, корабель лягав на лівий борт)», - йдеться у повідомленні.



З моменту виявлення морських дронів і початку бою, і до повного затоплення ВДК, за твердженням окупантів, пройшло трохи більш як 40 хвилин.



Нагадаємо, дрони Головного управління розвідки підбили російський десантний великий корабель «Цезар Куніков» у Чорному морі вранці 14 лютого, після чого він потонув.