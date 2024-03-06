Конгрессмены США от обеих партий призвали Пентагон к передаче Украине дальнобойных ATACMS

Группа американских конгрессменов от республиканцев и демократов обратилась к министру обороны США Ллойду Остину с призывом передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS и решить проблему нехватки боеприпасов для ВСУ. Заявление конгрессменов обнародовал народный депутат Украины, член комитета по вопросам нацбезопасности Егор Чернев.

Так, американские парламентарии призывают предоставить детальное объяснение причин относительно того, существуют ли препятствия для немедленного выполнения запросов или их рассмотрения.

«Надеюсь, после предоставления Украине ракет ATACMS у канцлера Германии Олафа Шольца не останется ни аргументов против, ни пространства для маневра. Если ему нужен какой-то дополнительный сигнал — попробуем его обеспечить», — написал Чернев.

По словам народного депутата, в прошлый раз Германия согласилась передать танки Leopard после передачи Америкой Abrams.

«Поддержка в Конгрессе по этому вопросу у нас есть. Ждем, что ответит Белый дом и Пентагон. Должны пробовать все методы. Слова „невозможно“ существовать не должно», — добавил Чернев.